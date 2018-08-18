Эмомали Рахмон награжден высшей госнаградой Узбекистана 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон награжден орденом «Эл юрт хурмати», сообщают узбекские СМИ.
Глава Узбекистана Шавкат Миризеев вручил орден «всенародного признания и уважения» лидеру Таджикистана накануне в Ташкенте.
В ходе переговоров, которые также прошли накануне, стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, коммуникационной сферах, культурно-гуманитарное и межрегиональное сотрудничество.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В последний раз президент Таджикистана посещал Узбекистан с государственным визитом в марте 1998 года.
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