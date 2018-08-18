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В Ташкенте открылась выставка промышленной продукции Таджикистана
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В Ташкенте открылась выставка промышленной продукции Таджикистана 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Ташкент, 18 августа /Синьхуа/ — Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и и Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу ознакомились с выставкой промышленной продукции Таджикистана, организованной в «Узэкспоцентре».
Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, здесь демонстрируется продукция более 100 предприятий Таджикистана.
На узбекско-таджикском бизнес-форуме в Ташкенте заключены соглашения на сумму свыше 300 млн долларов. По словам президента Узбекистана, вскоре объем товарооборота между двумя странами будет доведен до 500 млн долларов. «На самом деле наш потенциал — минимум 1 млрд долларов», — сказал Ш. Мирзиеев.
В первой половине текущего года объем взаимной торговли вырос более чем на 35 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. —0—
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