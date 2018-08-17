Белорусы захотели «вешать и терзать чиновников»

Лукашенко рассказал о желании белорусов «вешать и терзать чиновников»

Во время рабочего совещания о будущем составе правительства, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что народ хочет вешать и терзать чиновников. Слова президента приводит его пресс-служба на официальном сайте.

Лукашенко обратил внимание на мнения людей, которые он замечает по публикациям в интернете, СМИ и докладам спецслужб.

«Вот, все правильно делает Президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать», — рассказал президент о настроениях в народе.

Он назвал их неправильным пониманием его действий. Белорусский президент поручил председателю своей администрации Наталье Кочановой разобраться в ситуации и «поставить под напряжение всех» в Оршском регионе, от чиновников до простых людей.

«Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям», — заявил Лукашенко.

Правительственный кризис в Белоруссии длится с начала недели. Александр Лукашенко, посетив 13-14 августа Оршский район Витебской области, остался крайне доволен выполнением правительственной программы по развитию региона. Он жестко раскритиковал правительство и уволил двух министров.