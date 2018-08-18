Лукашенко объяснил кадровые перестановки

Лукашенко объяснил обновления в правительстве Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кадровые перестановки в правительстве связаны не только с положением дел в Оршанском районе.

«Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жёстко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он подчеркнул, что в проведении курса развития страны не может быть разногласий и разночтений.