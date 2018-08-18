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Лукашенко объяснил кадровые перестановки
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Лукашенко объяснил обновления в правительстве Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кадровые перестановки в правительстве связаны не только с положением дел в Оршанском районе.
«Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жёстко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Он подчеркнул, что в проведении курса развития страны не может быть разногласий и разночтений.
Ранее Лукашенко обновил состав правительства и назначил на должность нового премьер-министра Сергея Румаса.
RT на русском: последние новости
Лукашенко заявил, что в Белоруссии нереально осуществлять диктатуру Лукашенко рассказал о «пофигическом» отношении правительства к его поручениям Лукашенко снял с должностей министров строительства и промышленности
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