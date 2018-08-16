Киев заявил о возможной «незаметной» оккупации Белоруссии

Юрий Грымчак. Жители Белоруссии могут даже не заметить «оккупации» со стороны России , тем более что у Минска нет союзников и поддержки в мире, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины

Он отметил, что если и будет какая-то война, то не на Украине, так как «много стран, которые можно оккупировать».

«У меня такое впечатление, что даже Лукашенко уже опасается этого», — сказал он в интервью «Апострофу».

По его словам, белорусы последние 20 лет «живут в Советском Союзе».

«Президент этой страны, как иногда кажется, знает родной белорусский язык, но не хочет им пользоваться. Среди граждан белорусским владеют около 4%», — рассказал он.

Также он рассказал, как российские военные «относятся к местному населению».

«Удивило то, как на это реагируют местные жители. У нас, как я себе представляю, могли сжечь технику, потому что ребята горячие. У нас есть опыт, а у них нет, поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация. Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что у Белоруссии сейчас нет союзников и поддержки в мире», — заявил Грымчак.