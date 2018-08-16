Киев заявил о возможной «незаметной» оккупации Белоруссии 

Жители Белоруссии могут даже не заметить «оккупации» со стороны России, тем более что у Минска нет союзников и поддержки в мире, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак.
Он отметил, что если и будет какая-то война, то не на Украине, так как «много стран, которые можно оккупировать».
«У меня такое впечатление, что даже Лукашенко уже опасается этого», — сказал он в интервью «Апострофу».
По его словам, белорусы последние 20 лет «живут в Советском Союзе».
«Президент этой страны, как иногда кажется, знает родной белорусский язык, но не хочет им пользоваться. Среди граждан белорусским владеют около 4%», — рассказал он.
Также он рассказал, как российские военные «относятся к местному населению».
«Удивило то, как на это реагируют местные жители. У нас, как я себе представляю, могли сжечь технику, потому что ребята горячие. У нас есть опыт, а у них нет, поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация. Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что у Белоруссии сейчас нет союзников и поддержки в мире», — заявил Грымчак.
Ранее в Польше также называли Белоруссию «мишенью для имперских амбиций» России.