Минск подтвердил обсуждение ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России

"Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры", — сказал Матюшевский.

По выразил мнение, что в ближайшее время до общественности будет доведено, о чем договорились стороны.

При этом, по его словам, «нет никакой угрозы».