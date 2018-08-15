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Минск подтвердил обсуждение ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России
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Минск подтвердил обсуждение ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Минск ведет переговоры с Москвой по вопросу возможного ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России, сообщает РИА «Новости».
Об этом заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Василий Матюшевский.
"Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры", — сказал Матюшевский.
По выразил мнение, что в ближайшее время до общественности будет доведено, о чем договорились стороны.
При этом, по его словам, «нет никакой угрозы».
Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия с октября намерена приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Также отмечалось, что Москва намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей.
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