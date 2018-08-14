Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод

Во время посещения Оршанского района Витебской области президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу правительства, уволил министров, а одного отправил работать на завод. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Строгий выговор Шерстневу за безобразное безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. Вовка, Черного немедленно отправить в отставку. Двигалеву и Засю — полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю», — заявил белорусский президент.

Николай Шерстнев — губернатор Витебской области. Виталий Вовк руководит министерством промышленности Анатолий Черный возглавляет министром архитектуры и строительства. Олег Двигалев является председателем государственного военно-промышленного комитета. Станислав Зась руководит советом безопасности страны.

Особое недовольство Лукашенка вызвал министр промышленности Вовк, которого он предложил отправить работать на Оршанский инструментальный завод. «И не дай Бог здесь не будет сделано то, что вы наметили, и то, что я вам поручил. Как вариант, направьте Вовка сюда — будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает — пойдет туда, куда я вчера сказал», — предупредил чиновников Лукашенко.

Днем ранее, 13 августа, Лукашенко во время посещения Оршанского завода назвал причины ненависти народа к чиновникам. По его мнению, она проистекает из безалаберности и безобразия.