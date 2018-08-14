Лукашенко произвел кадровые перестановки в правительстве Беларуси

Белорусский кабинет министров ожидает в конце этой недели серьезные кадровые рокировки. На этом настоял Александр Лукашенко на совещании по комплексному развитию Оршанского района, в ходе которого потребовал "внести ему предложения по заменам в руководстве правительства", передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к его поручениям". В этой связи он потребовал "на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, — поставил задачу Лукашенко. — Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!"

Министров промышленности и министра архитектуры и строительства Виталия Вовка и Анатолий Черного президент немедленно, как он выразился на совещании, "отправить в отставку". Председателю Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву и Секретарю Совбеза Станиславу Засе Лукашенко объявил об их полном служебном несоответствии. "Не поправят к осени дело, не доложат по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю", — выразил свое отношение к результатам совещания глава государства.

Лукашенко подверг критике и вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения. "Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", — задал вопрос глава государства. "Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить и точка. А вы занялись саботажем", — охарактеризовал ситуацию Лукашенко.

"Представьте нового председателя райисполкома сегодня и поставьте перед ним задачу по всем предприятиям. Попробуем без правительства ее реализовать. У нас есть резервы в бюджете и банки. И не дай бог к 7 ноября не будет подвижек", — твердо изложил свою позицию президент.

На совещании белорусский руководитель процитировал и прокомментировал некоторые результаты работы и "достижения", о которых отчитались должностные лица. "Активизирована работа по трудоустройству населения". Активизирована, поднята, повышена — как в советские времена, с гневом обрушился на чиновников президент.