Лукашенко произвел кадровые перестановки в правительстве Беларуси

По словам президента, единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к его поручениям». В этой связи он потребовал «на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, — поставил задачу Лукашенко. — Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!»

Министров промышленности и министра архитектуры и строительства Виталия Вовка и Анатолий Черного президент немедленно, как он выразился на совещании, «отправить в отставку». Председателю Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву и Секретарю Совбеза Станиславу Засе Лукашенко объявил об их полном служебном несоответствии. «Не поправят к осени дело, не доложат по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю», — выразил свое отношение к результатам совещания глава государства.

Лукашенко подверг критике и вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения. «Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели», — задал вопрос глава государства. «Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить и точка. А вы занялись саботажем», — охарактеризовал ситуацию Лукашенко.

"Представьте нового председателя райисполкома сегодня и поставьте перед ним задачу по всем предприятиям. Попробуем без правительства ее реализовать. У нас есть резервы в бюджете и банки. И не дай бог к 7 ноября не будет подвижек", — твердо изложил свою позицию президент.

На совещании белорусский руководитель процитировал и прокомментировал некоторые результаты работы и «достижения», о которых отчитались должностные лица. «Активизирована работа по трудоустройству населения». Активизирована, поднята, повышена — как в советские времена, с гневом обрушился на чиновников президент.

"Утверждена программа до 2020 года". Где тут, покажите мне, хоть одно предприятие, где вы полностью завезли станки, оборудование, распределили людей, и они по-новому стали работать. Нигде. Вы хвастаетесь тем, что вы вывезли мусор и остатки железобетона и прочего лома", — констатировал с раздражением глава государства.