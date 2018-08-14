Киргизия и Узбекистан обменяются приграничными участками

Власти Киргизии Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.

Как сообщает Интерфакс, Киргизия и Узбекистан завершили очередной этап переговоров по делимитации и демаркации границ.

«По итогам переговоров киргизский эксклав Барак, относящийся к Кара-Суйскому району Ошской области (юг Киргизии) переходит Узбекистану, в свою очередь Узбекистан предоставляет Киргизии равноценный земельный участок, соприкасающийся с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области», — заявил представитель киргизской стороны Байыш Юсупов.

Отмечается, что местные жители согласились с решением комиссии.

Процесс делимитации киргизско-узбекской границы планируется завершить в 2018 году, чтобы в 2019 году приступить к процессу демаркации. На сегодняшний день делимитировано 85% границы.