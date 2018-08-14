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Киргизия и Узбекистан обменяются приграничными участками
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Киргизия и Узбекистан обменяются приграничными участками 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Runkel globallookpress.com
Власти Киргизии и Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.
Как сообщает Интерфакс, Киргизия и Узбекистан завершили очередной этап переговоров по делимитации и демаркации границ.
«По итогам переговоров киргизский эксклав Барак, относящийся к Кара-Суйскому району Ошской области (юг Киргизии) переходит Узбекистану, в свою очередь Узбекистан предоставляет Киргизии равноценный земельный участок, соприкасающийся с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области», — заявил представитель киргизской стороны Байыш Юсупов.
Отмечается, что местные жители согласились с решением комиссии.
Процесс делимитации киргизско-узбекской границы планируется завершить в 2018 году, чтобы в 2019 году приступить к процессу демаркации. На сегодняшний день делимитировано 85% границы.
В 2017 году сообщалось, что озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области России после демаркации границы оказалось на территории Казахстана.
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