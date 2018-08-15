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В Минске прошли первые компьютерные учения ПВО Белоруссии и России
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В Минске прошли первые компьютерные учения ПВО Белоруссии и России 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировки военным пришлось моделировать и решать самые сложные ситуации в небе.
Совместные компьютерные учения по противовоздушной обороне России и Белорусии прошли в Минске. Во время тренировки российским и белорусским военным пришлось моделировать и решать самые сложные ситуации в небе.
Так участникам удалось предотвратить угон воздушного судна условными террористами и пресечь нарушение государственной границы боевым самолетом «противника».
Кроме того в столице Белоруссии прошла встреча координационного комитета по противовоздушной обороне при Совете министров стран СНГ. Участники обсудили вопросы объединенной системы ПВО и сотрудничество в рамках содружества.
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