В Минске прошли первые компьютерные учения ПВО Белоруссии и России 

В ходе тренировки военным пришлось моделировать и решать самые сложные ситуации в небе.
Совместные компьютерные учения по противовоздушной обороне России и Белорусии прошли в Минске. Во время тренировки российским и белорусским военным пришлось моделировать и решать самые сложные ситуации в небе.
Так участникам удалось предотвратить угон воздушного судна условными террористами и пресечь нарушение государственной границы боевым самолетом «противника».
Кроме того в столице Белоруссии прошла встреча координационного комитета по противовоздушной обороне при Совете министров стран СНГ. Участники обсудили вопросы объединенной системы ПВО и сотрудничество в рамках содружества.