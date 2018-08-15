В Минске прошли первые компьютерные учения ПВО Белоруссии и России

В ходе тренировки военным пришлось моделировать и решать самые сложные ситуации в небе.

Совместные компьютерные учения по противовоздушной обороне России и Белорусии прошли в Минске . Во время тренировки российским и белорусским военным пришлось моделировать и решать самые сложные ситуации в небе.

Так участникам удалось предотвратить угон воздушного судна условными террористами и пресечь нарушение государственной границы боевым самолетом «противника».