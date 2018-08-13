Лукашенко поведал о ненависти народа к чиновникам

Лукашенко рассказал, за что народ ненавидит чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг жёсткой критике работу чиновников во время визита на Оршанский инструментальный завод.

«Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие», — приводит Белта слова Лукашенко.

Обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову, Лукашенко заявил, что на завод может быть отправлен министр промышленности Виталий Вовк.

«Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет», — добавил президент Белоруссии.