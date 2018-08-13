Лукашенко поведал о ненависти народа к чиновникам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг жёсткой критике работу чиновников во время визита на Оршанский инструментальный завод.
«Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие», — приводит Белта слова Лукашенко.
Обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову, Лукашенко заявил, что на завод может быть отправлен министр промышленности Виталий Вовк.
«Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет», — добавил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявлял, что его помощник — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко — «вёл себя как настоящий бандит».