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Назарбаев анонсировал историческое решение по Каспию
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Назарбаев анонсировал историческое решение по Каспию 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В воскресенье, 12 августа, будет принято историческое решение по взаимодействию государств на Каспии, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев заявил в ходе торжественного мероприятия по случаю презентации паромного комплекса порта Курык, что в течение последних 20 лет велись «очень непростые» переговоры, государства согласовывали позиции, «чтобы решить все вопросы, касающиеся нашей общей работы на Каспийском море», передает РИА «Новости».
К числу этих вопросов относятся судоходство, ресурсы на Каспийском море, а также «сохранение биологических ресурсов моря», торговля и сотрудничество в этом регионе.
«Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас», — сказал президент Казахстана.
Президенты пяти прибрежных государств (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана) встретятся в Актау 12 августа, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия.
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