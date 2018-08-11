Назарбаев анонсировал историческое решение по Каспию

Нурсултан Назарбаев. В воскресенье, 12 августа, будет принято историческое решение по взаимодействию государств на Каспии, заявил президент Казахстана

Назарбаев заявил в ходе торжественного мероприятия по случаю презентации паромного комплекса порта Курык, что в течение последних 20 лет велись «очень непростые» переговоры, государства согласовывали позиции, «чтобы решить все вопросы, касающиеся нашей общей работы на Каспийском море», передает РИА «Новости»

К числу этих вопросов относятся судоходство, ресурсы на Каспийском море, а также «сохранение биологических ресурсов моря», торговля и сотрудничество в этом регионе.

«Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас», — сказал президент Казахстана.