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Анонсировано историческое решение по Каспию
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Анонсировано историческое решение по Каспию 

Рамблер 3 часа назад
Переговоры по Каспию, которые шли двадцать лет, завтра увенчаются историческим решением, заявил в субботу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает РИА Новости.
«Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас», — сказал Назарбаев, подчеркнув, что переговоры, касающиеся общей работы на Каспийском море, были непростыми, стороны согласовывали свои позиции.
12 августа в Актау встретятся президенты пяти прибрежных государств — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Предполагается, что они подпишут документ, в котором будет определен правовой статус Каспия. В субботу пройдет совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.
Одним из пунктов конвенции станет принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам-участникам договора.
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