Анонсировано историческое решение по Каспию

«Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас», — сказал Назарбаев, подчеркнув, что переговоры, касающиеся общей работы на Каспийском море, были непростыми, стороны согласовывали свои позиции.

Азербайджана, 12 августа в Актау встретятся президенты пяти прибрежных государств — России Ирана , Казахстана и Туркменистана . Предполагается, что они подпишут документ, в котором будет определен правовой статус Каспия. В субботу пройдет совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

Одним из пунктов конвенции станет принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам-участникам договора.