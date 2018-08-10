Лукашенко: II Европейские игры принесут стране дополнительный имидж

То, что спорт — посол мира, аксиома, не требующая доказательств. Но, кроме того, по мнению белорусского лидера, предстоящие летом 2019 года в Минске II Европейские игры «принесут республике больше дивидендов, чем затрат». Свою позицию относительно предстоящего легкоатлетического форума континента Александр Лукашенко высказал, отвечая сегодня на вопросы работников «Гомсельмаш» во время своей рабочей поездки в регион, передает БЕЛТА.

По его словам, подготовка и проведение II Европейских игр не станут особо затратными для государства. С точки зрения международного престижа они, наоборот, принесут больше пользы и дивидендов. Более того, убежден руководитель страны, затраты на проведение соревнований быстро окупятся.

"Объекты уже готовы, а все остальное — гостиницы, дороги, жилье все равно надо было строить". Лукашенко подчеркнул, что для имиджа страны очень важно проводить такой масштабный международный форум. «Он нас только подстегнул. Мы создадим хорошую спортивную инфраструктуру, подтянем гостиничный фонд, хотя у нас гостиниц и так хватает. А учитывая, что в стране безвизовый въезд на целый месяц, это очень положительно скажется и на туристической области», — отметил президент.

И еще один привлекательный элемент предстоящего события привел в качестве аргумента Лукашенко: впечатление участников состязаний и гостей от пребывания в стране.

"Посмотрите, как россияне гордятся проведенным чемпионатом мира по футболу. Это имидж нашего государства, это вклад в здоровье нации и в большой спорт".