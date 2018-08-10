Минфин опроверг информацию о приостановке кредитования Белоруссии 

Россия не приостанавливала кредитование Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Министерства финансов.
"Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Белоруссии не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что российская сторона финансирует расходы, связанные с использованием Белоруссией государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение атомной электростанции. Кроме того, в настоящее время готовятся документы для предоставления нового кредита.
"Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития)", — пояснили в Минфине.