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Минфин РФ опроверг информацию о приостановке кредитования Белоруссии
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Минфин РФ опроверг информацию о приостановке кредитования Белоруссии 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Информация о приостановке кредитования Белоруссии Россией не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минфина России.
«Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Так, согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием республикой средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР», — сообщили в Минфине.
Ранее сегодня агенство Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку Белнефтехима сообщило, что Россия приостановила предоставление кредитов Белоруссии и намерена ограничить Минску беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с четвертого квартала 2018 года.
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