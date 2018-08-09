Премьер-министр Литвы надеется, что Белорусскую АЭС не смогут запустить 

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выразил надежду, что Белоруссии не удастся ввести в строй свою АЭС, строящуюся в Островце.
По его словам, решения правительства и сейма Литвы закрывают поступление электроэнергии с этой станции в республику, что якобы превращает проект в невыгодный. Первый блок станции планируется ввести в строй в следующем году.
Литва является самым активным критиком строящейся в Белоруссии атомной электростанции. Под предлогом якобы опасности АЭС Вильнюс пытается уговорить страны ЕС отказаться от сотрудничества с Минском в сфере атомной энергетики, но пока ему навстречу не идут.
«Очень плохо, что проект появился, — сказал Сквернялис в эфире радиостанции LRT. — Если бы Литва своевременно заняла достаточно жёсткую позицию и искала иные выходы, у нас бы сегодня не было этой проблемы».
Премьер обвинил правительство консерваторов во главе с их бывшим лидером Андрюсом Кубилюсом, находившееся у власти в 2008-2012 годах, в том, что оно не воспрепятствовало реализации проекта Белорусской АЭС, которую строит «Росатом».