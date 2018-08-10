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С нового учебного года в школах Узбекистана начнут преподавать шахматы
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С нового учебного года в школах Узбекистана начнут преподавать шахматы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 10 авг — РИА Новости. С нового учебного года в 150 школах Узбекистана уроки шахмат будут проводиться в обязательном порядке, сообщает Sputnik Узбекистан.
Пока шахматы вводятся в расписание в рамках пилотного проекта. В дальнейшем этот предмет будет изучаться во всех школах страны.
Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев в своем постановлении «О дополнительных мерах по развитию шахмат в Республике Узбекистан» поручил Министерству народного образования совместно с Федерацией шахмат Узбекистана в срок до 20 августа 2018 года утвердить учебные программы по обучению этой игре в общеобразовательных школах.
Мирзиёев подчеркнул важность популяризации шахмат как вида спорта, развивающего интеллект и мыслительный процесс человека.
В начале июня на тот момент действующий президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что родиной шахмат является Узбекистан.
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