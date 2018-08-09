Экс-президент Армении вернулся в страну

Бывший президент Армении Серж Саргсян , отдыхавший за рубежом, вернулся в Ереван на фоне арестов бывших соратников, заявил глава канцелярии бывшего армянского лидера Наири Петросян.

«Серж Саргсян после отпуска вернулся в Армению», — передает ТАСС слова Петросяна.

Напомним, 27 июля в Ереване суд принял решение об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна , и отпустил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова

Хачатурова обвинили в свержении конституционного строя. Аналогичное обвинение предъявили Кочаряну. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Обвинения предъявлены в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.