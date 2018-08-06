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Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич отправляется послом в Белоруссию
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Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич отправляется послом в Белоруссию 

АиФ — Ульяновск 20 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, последний согласовал его переход на должность посла России в стране и одновременно спецпредставителя президента РФ в стране. Об этом 6 августа сообщил российский телеграм-канал «Незыгарь».
При этом в Ульяновской области ходят упорные слухи о том, что место полпреда президента в Приволжском федеральном округе «сватают» никому иному, как губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, пишет портал «Рупор 73». Об этом, в частности местные СМИ сообщали, когда Михаила Бабича собирались отправить послом на Украину, затем в Турцию.
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