«Утка» про инсульт у Лукашенко — это чтобы не лететь к Путину в Сочи?

Конечно, ближайшее время — понятие растяжимое. Вполне вероятно, что дата встречи согласовывается или уже согласована — в общем, все дело в том, чтобы состыковать графики лидеров.

Но вспомним: в былые времена Лукашенко не раз подолгу подкарауливал российского коллегу там, на черноморском побережье, чтобы побыстрее решить какие-то острые вопросы. Сидел в засаде, как язвили комментаторы.

На этом фоне нынешняя неспешность белорусского руководителя, который ушел в сельскохозяйственную рутину, щупает колоски на полях, может показаться подозрительной. Ведь острых вопросов в отношениях с Москвой сегодня до черта и больше. Может, загвоздка в том, что Путин ставит их в дискомфортном ключе?

Российский президент готовит ультиматум?

Во всяком случае, эта пауза с визитом уже стала поводом для спекуляций. Скандально прославившийся фейком о якобы инсульте у Лукашенко российский телеграм-канал «Незыгарь» теперь распространил мнение московского политолога Андрея Суздальцева . Тот считает, что Лукашенко пытается оттянуть встречу в Сочи, на которую его настойчиво зовет Путин. Более того, ради оттяжки, мол, и была запущена из Минска «утка» об инсульте.

«У Лукашенко случился ишемический инсульт». Уроки фейка

По версии Суздальцева, российский президент поставил перед белорусским коллегой «ряд серьезных вопросов, потому что такая идиллическая форма „союзного государства“, что сложилась за последние 20 лет, Россию не устраивает. Россия ничего от этого не получает, получает только Минск». Причем «этот серьезный разговор начался 19 июня (тогда в Минске прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства — прим. авт.), и пока Лукашенко нечего ответить» Путину. Потому, мол, белорусский руководитель всячески уклоняется от встречи.

В свою очередь, руководитель Центра политического анализа и прогноза ( Варшава ) Павел Усов в интервью «Польскому радио» высказал мнение, что Путин намерен первым пунктом своего ультиматума поставить вопрос о размещении в Белоруссии российской авиабазы.

Москва продавливает Бабича , придает ему весу

Между тем сегодня стало известно, что Михаил Бабич, которого планируется направить послом в Белоруссию, может получить еще и особый статус — спецпредставителя президента России. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российскому МИДу , сообщил московский ресурс РБК.

«Поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Белоруссии не просто посла, а человека с дополнительными возможностями», — пояснил источник, близкий к Кремлю.

Именно вопрос о назначении Бабича послом и намерен Путин поставить перед Лукашенко в Сочи, считает эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич

«Этот вопрос в двусторонних отношениях на сегодня наиболее острый», — заявил аналитик. Карбалевич обращает внимание на то, что Минск избегает комментировать ситуацию вокруг кандидатуры Бабича, в то время как ее уже одобрили комитет Госдумы по делам СНГ и комитет Совета Федерации по международным делам.

Комментаторы в России и Белоруссии обсасывают колоритные детали биографии Бабича: бывший десантник, служил в КГБ и ФСБ , какое-то время был даже премьером Чечни . В общем, типаж крутого мужика, резкий контраст с благообразным Александром Суриковым , который в должности посла в Белоруссии уже 12 лет и не единожды был побиваем критиками-шовинистами за слабое-де отстаивание интересов России.

Придание Бабичу дополнительного статуса может усугубить конфликт по поводу его кандидатуры, говорит Карбалевич. По его словам, Кремль пытается навязать Минску некоего кризисного менеджера. И это, предполагает аналитик, «раздражает, обижает Лукашенко — зачем, мол, нам кризисный менеджер, у нас все в порядке».

Российское же руководство, по мнению политолога, целенаправленно идет на этот конфликт, продавливает кандидатуру посла-тяжеловеса.

«Москва хочет ограничить самостоятельность Минска во внешней политике, добиться большего послушания», — такой видится Карбалевичу сегодняшняя стратегия российского руководства на белорусском направлении.

«Кремль наверняка возьмется за официальный Минск»

Вопрос о назначении посла почти наверняка будет обсуждаться на встрече Путина с Лукашенко, заявил в комментарии для Naviny.by руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников

Он разделяет прогнозы, что Москва собирается усилить работу на белорусском направлении: «Кремль наверняка возьмется за официальный Минск по той простой причине, что белорусские власти оказались в очень уязвимом положении, которым грех не воспользоваться».

В чем эта уязвимость? Собеседник поясняет: так называемый разворот на Запад зашел в тупик — прежде всего из-за недоговороспособности официального Минска по внутриполитическим вопросам — права человека, отмена смертной казни и так далее. Так что в Москве понимают: Запад за белорусское руководство «особо вписываться не будет», говорит аналитик.

Второй момент, по его словам, в том, что экономических реформ как не было, так и нет. Белорусский экспорт на 40% завязан на Россию. Ухудшаются отношения Белоруссии со вторым по значимости торгово-экономическим партнером — Украиной

Далее, у Лукашенко не за горами президентские выборы (не исключено, что они пройдут в 2019 году), а между тем его рейтинг «крайне низок», Путин в Белоруссии гораздо более популярен, отмечает Поротников.

Накаты Москвы чередуются с замирениями

Итак, делает вывод Поротников, «для Москвы сложились благоприятные условия, чтобы сыграть по-крупному и сделать Лукашенко более сговорчивым».

Аналитик предполагает, что перед белорусским лидером могут обрисовать неприятную альтернативу: либо он готов «резко снизить аппетиты и более активно поддерживать Москву», либо у нее появится новый фаворит.

Почему Лукашенко пугает, что Белоруссия может потерять независимость

Добавлю, что белорусский официальный лидер не впервые попадает под жесткий прессинг, становится объектом информационных атак с российской стороны. Достаточно вспомнить 2010 год, когда в преддверии белорусских президентских выборов по НТВ запустили разоблачительный документальный сериал «Крестный батька». И вообще накат был так суров, что многие среди политизированной публики поверили: да уж, Кремль всерьез вознамерился «валить Лукашенко».

Но перед самыми выборами тот слетал в Москву, побратался, получил льготы и вернулся триумфатором.

В 2015 году он же отбился от российской авиабазы, вопрос о которой уже тогда Кремль ставил ребром.

Так что голыми руками Лукашенко не возьмешь. Да и так ли нужно Кремлю его именно свергать?

Лукашенко Москве понятен «по своему психотипу», там хорошо изучили, что он может и чего не может, просто он становится для нее «слишком дорогим», считает Поротников.

Пользуясь уязвимостью Лукашенко, российское руководство хочет сохранить, а по возможности и усилить контроль над Белоруссией. «Причем сделать это минимальной в финансово-экономическом смысле ценой, а то и бесплатно», — отмечает аналитик.

Пока же между Минском и Москвой идет очередная фаза жесткого полускрытого противостояния с элементами информационной войны.

По версии Поротникова, вброс о якобы инсульте у Лукашенко действительно был придуман в Минске, но вовсе не для того, чтобы оттянуть визит в Сочи. «Утку», предполагает аналитик, придумали белорусские спецслужбы с целью дискредитировать московские источники типа телеграм-канала «Незыгарь».

Короче, обычные будни «братской интеграции», игры заклятых союзников.