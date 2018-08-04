Батька Лукашенко бросает вызов Москве

Минобороны Белоруссии предложено рассмотреть вопрос «о нецелесообразности размещения» на территории республики военных объектов Вооруженных сил Российской федерации . Тему поднял лидер партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв, который, кстати сказать, являлся одним из конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах 2010 года, но вряд ли без его ведома сделать такое заявление.

Теперь бывший «коммунальщик» из Могилёвской области решил, судя по всему, вплотную заняться вопросами обороны и безопасности. И подверг резкой критике военно-политическое сотрудничество России и Белоруссии, которое, напомним, осуществляется как в рамках Договора о создании Союзного государства, так и в формате ОДКБ — Организации Договора о коллективной безопасности.

Нахождение российских военных объектов на территории республики Костусёв назвал «неприемлемым». Дескать, они делают Белоруссию «мишенью в случае конфликта России с Западом». Что, как считает политик, «особенно опасно в ситуации эскалации международной напряжённости в регионе в результате (внимание!) российской агрессии против ряда соседних стран».

Дальше — больше…

«Объекты « Вилейка » и «Барановичи» — это пистолет, который РФ приставила к виску Белоруссии», — нагнетает Костусёв.

Напомним, сейчас на территории Республики Белоруссия находятся два российских военных объекта: РЛС «Волга» в Брестской области, поставленная на боевое дежурство в 2003 году в системе предупреждения о ракетном нападении. С помощью станции осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

А недалеко от города Вилейка в Минской области расположен 43-й узел связи ВМФ РФ (радиостанция «Антей»), который не только обеспечивает связь на сверхдлинных волнах, но проводит также радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

Ни тот ни другой объект, кстати сказать, статуса военной базы не имеют. Они переданы России вместе с земельными участками, на которых располагаются, согласно белорусско-российскому межправительственному соглашению, на 25 лет — до 2020 года.

Тем не менее, в представлении лидера БНФ, находящиеся на территории республики российские военные являются «самой большой угрозой для национальной безопасности Белоруссии».

Вот такие союзнички, хочется сказать…

Потому что, когда белорусский президент Александр Лукашенко заявляет о нежелании больше зависеть от российского рынка, обещая диверсифицировать экспорт продовольствия «во все точки» мира, это можно как-то понять. У белорусского лидера давно зреют амбиции пробиться со своей аграрной продукцией к европейским потребителям.

Но, что стоит за выпадом г-на Костусёва? И отражает ли он официальную позицию руководства страны, которая, между прочим, является нашим ближайшим союзником и стратегическим партнером?

— Во-первых, это абсолютно не новая позиция, — комментирует ситуацию директор Центра изучения кризисного общества, заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Вилисов. — В некоторых экспертных сообществах и даже в политической элите Белоруссии есть сторонники таких идей. Они, в общем, достаточно давно и последовательно их высказывают. Говорят, о нейтральном статусе Белоруссии, с точки зрения вовлечения в какие-то альянсы оборонительные, наступательные и т.д.

В этой связи, по-моему, года два-три назад был опубликован большой доклад одного из аналитических центров, близких администрации президента Белоруссии, где, действительно, утверждалось, что нахождение российских войск, военных баз и участие Белоруссии в каких-то военных мероприятиях с участием России, не очень соответствует декларируемой политике многовекторности и, в принципе, создает дополнительные угрозы и риски.

Ровно все то же самое, что заявляет сейчас этот господин, там было озвучено. Поэтому в содержательном плане ничего нового мы не услышали.

«СП»: — Случайно или нет, что именно теперь к этой теме вернулись?

— Ну, потому что действительно в Белоруссии, по разным соображениям, политическая элита пытается демонстрировать как вектор пророссийский, так и прозападный. Более того, есть ощущение, что эта ситуация там эскалируется. То есть, внутриполитическая конкуренция в стране, она, скорее всего, нарастает.

Возможно, это на фоне того, что появились слухи о каких-то проблемах со здоровьем у белорусского президента. Возможно, на фоне ощущения, что российская политика будет меняться в связи со сменой посла в Белоруссии (77-летнего Александра Сурикова скоро может сменить 49-летний Михаил Бабич , кандидатуру которого недавно одобрил Совет Федерации — ред.).

И вполне возможно, что в публичной политике мы опять увидим и услышим многие вещи вот такого плана. Но еще больше там будет каких-то движений в плоскости непубличной белорусской политики, но которая там каким-то образом будет проецироваться.

Поэтому в экстриме такого рода предложений следующий шаг, это, в принципе, уже шаг по евроинтеграции Белоруссии и включение ее к вступлению в НАТО.

То есть, это, мы видим, естественный дрейф многих постсоветских государств, особенно, граничащих с Россией, и, особенно, являющихся буферной зоной с Западом.

Что тоже исключать нельзя. И соответствующие политические силы, которые, между прочим, имеют поддержку в достаточно высоких белорусских кабинетах, они там существуют, активно поддерживаются и развиваются на протяжении последних трех-пяти лет. Напомню, что белорусские националисты участвуют в военном конфликте на Донбассе на стороне украинских силовиков.

И много-много таких вещей, которые в цепочку там собираются…

«СП»: — А нам следует менять свою политику в этом случае, или «больные точки» лучше обходить?

— Моя позиция, как эксперта: конечно, политику нам нужно менять — делать ее более внятной и более строгой.

То есть на самом деле, очень много вопросов, которые там по умолчанию решаются, они — в пользу Белоруссии, при этом без какого-то заметного политического, экономического или иного эффекта для России.

И здесь нужно просто-напросто системно ее пересматривать. И стратегически сформулировать, а чего мы хотим от взаимоотношений с Белоруссией?

Но, естественно, на взаимовыгодной основе. Потому что там есть куча внутрисистемных проблем, которые стране нужно будет решать. К чему руководство сейчас не готово. Это болезненные реформы — социально-экономические и политические. Проблема транзита власти, в связи с тем, что президент все-таки не вечен.

Там очень много проблем. И, конечно, скорее всего, это должно стать и нашей тоже заботой. В противном случае, ситуация может пойти в очень неблагоприятном для России ключе. Время, на самом деле, уже частично упущено.

Эксперт Фонда «Народная дипломатия», политолог Кирилл Аверьенов-Минский, в свою очередь, не исключил, что точка зрения оппозиционеров-националистов, которую выражает Костусёв, в данном случае совпадает с позицией белорусского руководства:

— Лукашенко так же, как известно, не считает нужным размещать российскую авиабазу на территории Белоруссии. И, вообще-то говоря, контакты между оппозицией и властью последнее время интенсифицировались. Тот же Костусёв в начале года ходил в администрацию президента договариваться о проведении Дня воли. И, надо сказать, договорился. Это мероприятие белорусских националистов прошло 25 марта с санкции властей. Впервые в истории.

Думаю, что и это заявление Костусёва, на самом деле, инспирировано в той же самой администрации президента Белоруссии. Чтобы показать в очередной раз России, что «белорусское общество не хочет никаких российских баз. Поэтому не надо на нас давить, раз люди — против».

«СП»: — Может, Лукашенко, тем самым, просто выторговывает какие-то новые преференции? Потому что заигрывание с националистами, как показывает пример того же Януковича, плохо заканчивается.

— Нет. Не думаю, что Алексей Григорьевич что-то хочет выторговать. Собственно, что выторговывать? Россия ему и так дает все, что нужно, и не спрашивает ни о чем.

Скорее, на мой взгляд, это связано с тем, что Батька с 2014 года находится под влиянием западной и украинской прессы, которая пишет о том, что «Россия напала на Украину и захватила Крым , используя находившуюся там свою военную базу».

Он просто экстраполирует на Белоруссию эти события и очень боится, что российское военное присутствие станет таким вот основанием для вмешательства Москвы вооруженным путем во внутренние дела Белоруссии.

Это даже можно назвать своего рода паранойей. Но чему удивляться? История показывает, что многие правители, обладающие, в общем-то, абсолютной властью, были подвержены такого рода переживаниям.

Минобороны Белоруссии ответило на предложение политика избавиться от военных объектов РФ.

Министр обороны, генерал-лейтенант Андрей Равков , в частности, пояснил, что соглашения о размещении указанных военных объектов вступили в силу для белорусской стороны 7 июня 1996 года (и, соответственно, действуют до 7 июня 2021 года). А о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этих договоров Минск может сообщить российской стороне в срок до 6 июня 2020 года. Он так же добавил, что вопросы продления или прекращения действия этого договора будут решаться с учетом национальных интересов страны.

Постсоветское пространство, последние новости: Пресс-секретарь Лукашенко опровергла информацию о его инсульте