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Путин ратифицировал соглашение о медобслуживании персонала на Байконуре
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Путин ратифицировал соглашение о медобслуживании персонала на Байконуре 

Парламентская газета 3 августа 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Казахстаном, по которому на космодроме «Байконур» вместе смогут работать российские и казахские медики.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующий Протокол о внесении изменений в соглашение между Россией и Казахстаном о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, посёлков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса «Байконур» был ратифицирован Госдумой 25 июля, а 28 июля был одобрен Совфедом.
Комплекс «Байконур» был арендован Россией у Казахстана и состоит из двух частей — города и одноимённого космодрома. В городе Байконуре проживает около 76 тыс. человек, из них около 60 процентов — граждане Казахстана, а около 37 — граждане России.
Необходимость в поправках возникла для урегулирования проблем одновременного функционирования на территории «Байконура» медучреждений обеих стран в условиях подготовки к запуску системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Казахстане.
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