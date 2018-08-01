«Принцип швейцарского сыра» вынудит Белоруссию остаться с Россией

Россия , естественно, сторонник того, чтобы страна, находящаяся с ней в интеграционном процессе, богатела и развивалась. Но уже не первое десятилетие сельхозпродукция Белоруссии жестко завязана на российский рынок, порядка 95% мясных и молочных продуктов поставляется в РФ. Фрукты и ягоды при этом не исключение. Поставки в другие страны носят скорее точечный характер, но это дает возможности Минску заявлять, что он поставляет продовольствие чуть не всему миру.

Белорусский парадокс в том, что, имея последние лет 15 беспрецедентно огромную поддержку со стороны России, страна все же переживает затяжной период деиндустриализации, который РФ прошла в 1990-х. Это ведет государство к тому, что оно медленно, но верно становится аграрным. И все эти полтора десятка лет Минск говорит о поиске новых рынков сбыта, о найденных якобы государствах, готовых огромными партиями покупать продукцию белорусских аграриев и животноводов. Но этого все же не происходит", — отмечает аналитик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика проводит работу по диверсификации экспорта продовольствия. По его словам, страна «идёт во все точки», чтобы продать «то, что сегодня производит с избытком». «Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как только увидим, что надо больше, мы увеличим », — сказал он, добавив, что в будущем спрос на продовольствие в мире будет в два раза выше.

"Белоруссия не может найти спрос на свои товары по банальной причине — качество товаров не выдерживает никакой критики. Не нужно стараться продать швейцарский сыр — достаточно один раз его попробовать, чтобы понять высокий класс продукта. Этот принцип работает во всем мире. Если продукт некачественный, заставить кого-то его купить невозможно. Потому Минск регулярно декларирует перспективы своей продукции на новых рынках, но в реальности продажи не удается повысить даже на проверенных российских прилавках.

Подоплека проста: если бы РБ производила действительно качественный товар, он стоил бы дорого. Кстати, продукты такого класса тоже поставляются на рынки РФ и заслуженно ценятся россиянами, но их меньшинство. Подавляющее же большинство товара белорусские предприятия покупают по бросовым ценам в Польше и на Украине , после чего выписывают липовые сертификаты о собственном производстве и направляют в Россию. Нужно ли говорить, что качество таких продуктов не выдерживает и поверхностных проверок?" — подчеркивает политолог.

Цена и качество

С начала 2018 года по разным причинам вводился запрет на ввоз в Россию пекинской капусты из Белоруссии, сообщалось о возможном введении запрета на ввоз и картофеля. Продукцию мясных и молочных предприятий Россельхознадзор запрещает ко ввозу с завидной регулярностью. Минск реагирует на это достаточно бурно — как правило, следуют обвинения в адрес России и руководителей ее ведомств. Надзорные органы РФ объясняют свое решение низким качеством продуктов, опасностью их для употребления и сомнительным происхождением.

Молочную продукцию ряда белорусских предприятий Россельхознадзор запретил поставлять в конце февраля этого года, В РФ объяснили решение множеством нарушений и отсутствие должного контроля за качеством продукции со стороны ветеринарных служб Белоруссии. Уже в апреле аналогичное табу накладывалось на мясную продукцию — сразу в ряде товаров с разных заводов обнаружился вирус африканской чумы свиней. По данным Белстата, в экспорте свинины и субпродуктов из Белоруссии доля российского рынка превышает 99%, а в поставках колбас и консервов — 91%.

"Российская сторона регулярно ставит вопрос о качестве белорусской продукции, в ответ Минск отвечает очень нервно. Обеспечить поставки высококлассной продукции в РФ так, чтобы они были конкурентоспособны по цене, предприятия этой страны не в состоянии. Потому вынуждены подделывать документы, выписывать «липовые» сертификаты и заявлять, что их товары соответствуют высоким требованиям ГОСТов. На самом деле это не так.

Россельхознадзор, Роскачество и ряд других контролирующих органов России из-за столь нечестной игры вынуждены быть постоянно «на страже», чтобы перехватывать поставки опасной продукции и не дать реализовать ее россиянам. Параллельно приходится отлавливать контрабанду — истории о белорусских креветках и ананасах знают все. Когда Россия справедливо спрашивает, как у этих явно европейских товаров появились сертификаты, что они произведены в Белоруссии, Минску ответить нечего.

Руководство РБ отлично понимает, что если в Россию еще удается правдами и неправдами осуществлять поставки часто сомнительного и низкокачественного товара из-за открытой границы, то с Европой, Китаем и другими государствами этот прием вообще не пройдет. Там контроль еще более жесткий, да и выстраиваться в очередь за товаром из РБ другие государства не спешат. Причина проста: если даже в России соотношение «цена-качество» товаров из РФ часто крайне сомнительно, то при поставках в другие страны наценки за доставку изначально делают эти продукты неконкурентоспособными", — заключает Андрей Суздальцев.