Белорусский публицист: Маховик белорусского национализма набирает силу

Украина. Ру в связи с рядом инцидентов, произошедших в Минске , с участием белорусских националистов, избивших активиста ДНР и нападавших на пророссийских активистов, обратилось к эксперту по блорусскому национализму Кириллу Аверьянову-Минскому, который ответил на рад вопросов. Кирилл — пророссийский писатель, родившийся в Белоруссии , тамошние власти, как он утверждает, запретили ему въезд в страну из-за его пророссийской позиции.

— Какими организациями представлены белорусские националисты?

— Пожалуй, главная организация радикальных белорусских националистов — «Молодой фронт» во главе которого стоит Дмитрий Дашкевич . Он достаточно известный в Белоруссии оппозиционер.

Когда эта структура только образовалась в начале нулевых, то она была молодежной организацией Белорусского народного фронта, старой националистической организации. Но сейчас «Молодой фронт» самостоятельная структура.

Она примечательна и тем, что пару лет назад она организовала военно-патриотический клуб «Вояр».

Они там проводили сборы и тренировки, и, как они говорили, с пейнтбольным оружием, но которое очень напоминало боевое. Они, в общем-то, действовали значительную часть времени вполне свободно. Но, учитывая белорусские реалии, действовали с согласия белорусских властей.

Затем в прошлом году случилось достаточно известное дело «Белого легиона». Перед 25 марта, так называемым «Днем воли», главным праздником белорусских националистов, были задержаны несколько десятков белорусских националистов. Их обвинили в том, что они осуществляли подготовку к массовым беспорядкам, которые должны были и случиться 25 марта во время «Дня воли». В качестве фигуранта этого дела были и члены «Молодого фронта» и военно-спортивного клуба «Вояр».

Однако все это дело развалилось. Его фигуранты посидели в СИЗО достаточно недолго. Через несколько месяцев дело было закрыто. Большую часть националистов отпустили еще раньше — до закрытия уголовного дела.

Одним из арестованных тогда был Дашкевич, и он на одном из стримов говорит: что мы создали «Вояр» и у нас была негласная договоренность с правоохранительными органами , что в виду того, что Россия главный враг — и у нас, и у власти — мы можем спокойно действовать.

Суд над участниками движения «Молодой фронт» в Минске

Тем самым он признал, что это клуб действовал с санкции властей. Потом произошел инцидент с «Днем воли», и военно-патриотические сборы прекратились.

Однако дело, как я уже сказал, закрыли, поэтому «Молодой фронт» и «Вояр» сейчас готовятся к отражению, как они это называют, «агрессии России».

-Какова численность «Вояра» и «Молодого фронта»?

— Это очень тяжело сказать, потому что организация не зарегистрирована. Официальных данных нет. Однако если судить по активности в соцсетях, по фотографиям с этих сборов, то можно сказать, что до сотни активных, пассионарных членов у них есть.

-А есть ли радикальные националисты в фанатском движении Белоруссии?

— В последние 4-5 лет фанатское движение в Белоруссии приобрело националистические черты, чего раньше не было. Белорусские фанаты были пророссийскими. Сейчас же они рьяными националисты.

Также сложно говорить об их численности. Если вы посмотрите матчи белорусского чемпионата по футболу, то вы увидите полупустые трибуны. Фанатское движение в Белоруссии не слишком развито, мягко говоря. Так что их, радикальных фанатов-националистов, наверное, где-то несколько сотен.

-У нас есть сведения, что до тысячи белорусских националистов побывали на фронтах Донбасса. Это соответствует действительности?

— То, что воюют, это непреложный факт. Белорусские националисты завышают всегда цифру, тысяча это все-таки много.

Один из бойцов отряда «Погоня», созданных белорусами, сказал: ну, вообще-то, нас было там три человека, или какая-то там несущественная цифра. А то, что создали миф о многочисленности этого отряда, это уже на совести тех, кто этот миф создавал. Всё-таки не так много белорусов воюет.

тактическая группа «Беларусь»

-А что из себя представляют белорусские националисты? Они кто? На каком языке говорят — белорусском, тросянке (суржике) или русском? Это молодежь? Это студенты? Рабочие? Крестьяне? Из какого региона страны — из Западного, или это не имеет никакого значения?

— Вообще, деление Белоруссии на Восточную и Западную, на мой взгляд, нет. Люди из Гродно ничем не отличаются от людей из Могилева . Так что в украинских добровольческо-карательных батальонах присутствуют люди из всей Белоруссии.

Всех белорусских националистов очень грубо можно разделить на две группы: первая, это белые расисты, которым белорусская мова, в общем-то, по барабану. Главное — белая раса, чистая кровь и все такое из этой серии. Они в основном говорят на русском языке. А вот вторая группа, это именно белорусские националисты, для которых мова является ценностью. Они всячески подчеркивают то, что говорят на мове, а не на «языке оккупантов».

Печально известный «Малюта» — неонацист Сергей Коротких , который служил в «Азове», как раз русскоязычный. ОН был близок к русским нацистам — в частности к Тесаку. Он не про белорусский язык, а про чистоту крови. ОН в 2014 году получил украинское гражданство.

А вот белорусский националист Алесь Черкашин из Бреста, убитый на Донбассе, он сочинял песни на мове, был близок к «Молодому фронту».

Белорусские националисты — это все-таки молодые люди, студенческого возраста, хотя они не студенты, а люди окончившие не высшие учебные заведения, они такие люмпенизированные.

Есть такой Ян Мельников. Он закончил ПТУ. В Белоруссии сложно петеушнику найти веселую жизнь, вот поэтому он и поехал за приключениями на Украину

— С кем связаны белорусские националисты на Украине?

— Например, они имели дело с Игорем Гузем из Национального альянса. Депутат Верховной Рады

Игорь Гузь

С ним они сотрудничали еще до войны. Он сам рассказывал, как украинские и белорусские националисты проводили совместные тренировки в украинских лагерях. Многие из этих белорусов потом принимали участие в АТО.

-А как Лукашенко относится ко всему этому безобразию?

— После 2014 года, когда Крым возвратился в Россию, происходит очевидное всем заигрывание с белорусскими националистами. Для Лукашенко сейчас главной задачей является то, чтобы показать, что Белоруссия не принадлежит Русскому миру. Он так считает.

Для того, чтобы это собственно показать, необходима опора на белорусских националистов. Он хочет показать Москве : ну какой мы Русский мир, если у нас москалей считают оккупантами.

Наглядным примером лояльного отношения белорусских властей к белорусским националистам является дело Эдуарда Пальчиса . Это главный редактор сайта «1863х.com». Он призывал белорусских националистов найти меня в Москве и избить битами в подъезде. Прямо так и писал. А главного редактора «Спутника и погрома» Егора Просвирнина он вообще призывал убить. Это такой очень радикальный белорусский националист.

Но когда он оказался под следствием, то ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы. А этот человек откровенно призывал к убийствам и публично разжигал ненависть по отношению к великороссам. Пальчис отделался легким испугом и продолжает свою общественно-политическую деятельность.

Дмитрий Алимкин и Можно также вспомнить и упомянутое мною дело «Белого легиона». Сначала арестовали несколько десятков националистов, предъявили серьезные обвинения, а потом дело просто закрыли. В то же время пророссийские публицисты — Юрий Павловец Сергей Шиптенко — просидели 14 месяцев в минском СИЗО в ужасных условиях. Абсолютно ни за что. Просто они писали слишком пророссийские с точки зрения белорусских властей статьи.

Последний «День воли» в 2018 году, который пришелся на столетие провозглашения Белорусской народной республики, был санкционирован белорусскими властями. По сути, его провели вместе белорусские власти и белорусские националисты. Впервые в истории.

Из-за таких проявлений лояльности белорусских властей у белорусских националистов появляется чувство вседозволенности, которое недавно вылилось в избиение пророссийского активиста в Минске Сергея Лановенко, который ходил в футболке ДНР. Несколько молодых людей выбежали из машины, где была символика «Правого сектора» и флаг белорусских националистов. И что примечательно — уголовное дело по этому факту так и не было возбуждено.

Этот маховик белорусского национализма с 2014 года настолько раскрутился, что если власть сейчас захочет его остановить, понимая, что это выходит из-под контроля, вполне возможно, что у нее это не получится.