Виновный в гибели людей в Киргизии нашёлся в Белоруссии

Мужчина, который очень похож на приговоренного в Кыргызстане к пожизненному заключению экс-премьера Данияра Усенова , выступил под другой фамилией на торжественном запуске крупного аграрного проекта под Минском . Мероприятие было проведено ещё в пятницу.

Как пишет BBC, киргизская прокуратура заявляет, что что ждёт экстрадиции Усенова, который теперь живёт под именем Урицкого Д. Т. Кроме того, экс-супруга политика опознала на распространенных фото из Белоруссии своего бывшего родственика.

Усенов сбежал из страны в 2010-м после антиправительственного путча, тогда в Бишкеке погибли 89 человек, полторы тысячи было ранено. Усенова приговорили к пожизненному заключению за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. Также пожизненный срок получил бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев , но он переехал в Минск и получил гражданство этой страны.

Ранее News. ru писал о положении женщин на территорию бывших союзных республик Средней Азии. Ранние браки, домашнее насилие, дискриминация на работе и хамство на улицах — вполне обыденные явления. Власти государств пытаются изменить ситуацию законодательными мерами, но особого успеха добиться пока не удалось. Основная причина, почему женщин унижают, заложена в традиционных устоях обществ среднеазиатских республик.