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Виновный в гибели людей в Киргизии нашёлся в Белоруссии
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Виновный в гибели людей в Киргизии нашёлся в Белоруссии 

News.ru 31 июля 2018
Мужчина, который очень похож на приговоренного в Кыргызстане к пожизненному заключению экс-премьера Данияра Усенова, выступил под другой фамилией на торжественном запуске крупного аграрного проекта под Минском. Мероприятие было проведено ещё в пятницу.
Как пишет BBC, киргизская прокуратура заявляет, что что ждёт экстрадиции Усенова, который теперь живёт под именем Урицкого Д. Т. Кроме того, экс-супруга политика опознала на распространенных фото из Белоруссии своего бывшего родственика.
Усенов сбежал из страны в 2010-м после антиправительственного путча, тогда в Бишкеке погибли 89 человек, полторы тысячи было ранено. Усенова приговорили к пожизненному заключению за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. Также пожизненный срок получил бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, но он переехал в Минск и получил гражданство этой страны.
Ранее News. ru писал о положении женщин на территорию бывших союзных республик Средней Азии. Ранние браки, домашнее насилие, дискриминация на работе и хамство на улицах — вполне обыденные явления. Власти государств пытаются изменить ситуацию законодательными мерами, но особого успеха добиться пока не удалось. Основная причина, почему женщин унижают, заложена в традиционных устоях обществ среднеазиатских республик.
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