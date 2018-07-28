В Армении предложили начать процесс замены генсека ОДКБ

"Это строго внутренний правовой процесс, [в ходе которого] гражданин Армении вовлечен в уголовное дело в Армении. В то же время, принимая во внимание важность обеспечения репутации ОДКБ, Армения предложила странам-членам организации начать процесс замены генсека", — заявил Балаян.