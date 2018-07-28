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В Армении предложили начать процесс замены генсека ОДКБ
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В Армении предложили начать процесс замены генсека ОДКБ 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Официальный Ереван предложил членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начать процесс замены ее генерального секретаря Юрия Хачатурова, которому в Армении предъявлено обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД республики Тигран Балаян.
"Это строго внутренний правовой процесс, [в ходе которого] гражданин Армении вовлечен в уголовное дело в Армении. В то же время, принимая во внимание важность обеспечения репутации ОДКБ, Армения предложила странам-членам организации начать процесс замены генсека", — заявил Балаян.
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