В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Снайперский рубеж»

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» — курсанты ДВОКУ.

В субботу, 28 июля, в Республике Беларусь на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором принимают участие команды из 18 стран.

В торжественных мероприятиях приняли участие команды стран-участниц конкурса, командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны и приглашенные гости.

Обращаясь к участникам соревнований командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко пожелал им успешных выступлений и победы в честной борьбе.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Брестской крепости и почтили их память минутой молчания. Завершилась церемония открытия конкурса музыкальными выступлениями артистов Республики Беларусь.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» — представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, дислоцированного в городе Благовещенск Амурской области , а также представители Новосибирского высшего военного командного училища и окружных школ снайперов Вооруженных Сил Российской Федерации