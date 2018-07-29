В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Снайперский рубеж» 

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» — курсанты ДВОКУ.
В субботу, 28 июля, в Республике Беларусь на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором принимают участие команды из 18 стран.
В торжественных мероприятиях приняли участие команды стран-участниц конкурса, командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны и приглашенные гости.
Обращаясь к участникам соревнований командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко пожелал им успешных выступлений и победы в честной борьбе.
Участники торжественной церемонии возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Брестской крепости и почтили их память минутой молчания. Завершилась церемония открытия конкурса музыкальными выступлениями артистов Республики Беларусь.
Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» — представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, дислоцированного в городе Благовещенск Амурской области, а также представители Новосибирского высшего военного командного училища и окружных школ снайперов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Кроме того, на внеконкурсной основе в международных соревнованиях лучших снайперов участвует команда ДОСААФ России.
Конкурс «Снайперский рубеж» проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 28 июля по 9 августа. В конкурсе принимают участие команды вооруженных сил 18 стран, среди которых помимо Российской Федерации участвуют команды Республики Беларусь, Республики Филиппины, Республики Сербия, Республики Союз Мьянма, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Монголии, Республики Армения, Китайской Народной Республики, Республики Азербайджан, Республики Зимбабве, Республики Марокко, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Народной Республики Бангладеш, Сирийской Арабской Республики.