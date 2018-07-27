Группу Вьетнамцев выдворили из Псковской области 

Судебные приставы выдворили из Псковской области 24‐х граждан Вьетнама за нарушение правил въезда в Россию. Кроме того, их обязали выплатить штраф. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу регионального управления ФССП.
«Административное выдворение было осуществлено за один выезд судебных приставов. Затем из аэропорта «Домодедово» все 24 иностранных гражданина были отправлены на Родину, во Вьетнам», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в текущем году за пределы страны было выдворено свыше 120 граждан других государств — Ирака, Шри-Ланки, Алжира, Египта, Индии, Бангладеша, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.