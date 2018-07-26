«Это просто позор»: Пашиняна взбесили новые случаи взяточничества в армии

"Это просто позор, когда в такой стране как наша, имеют место быть подобные случаи взяточничества", — отметил глава кабинета министров.

В частности Пашинян имел ввиду дачу взяток для отсрочки от службы в армии во время летнего призыва. Самым возмутительным премьер назвал наглость взяточников, которые на фоне продолжающейся борьбы и многочисленных политических заявлений продолжают «черные дела».

"Не понимаю, люди думают, что мы шутим? После стольких заявлений на самом высшем уровне люди все равно продолжают давать и брать взятки. А потом когда их ловят с поличным, вопрошают «а что же случилось?» А случилось то, что должно было случиться!", — в сердцах воскликнул Пашинян.