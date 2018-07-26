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«Это просто позор»: Пашиняна взбесили новые случаи взяточничества в армии
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«Это просто позор»: Пашиняна взбесили новые случаи взяточничества в армии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал быть бескомпромиссным в отношении коррупционеров в армии. Об этом, как сообщает Sputnik Армения, он заявил на заседании правительства.
"Это просто позор, когда в такой стране как наша, имеют место быть подобные случаи взяточничества", — отметил глава кабинета министров.
В частности Пашинян имел ввиду дачу взяток для отсрочки от службы в армии во время летнего призыва. Самым возмутительным премьер назвал наглость взяточников, которые на фоне продолжающейся борьбы и многочисленных политических заявлений продолжают «черные дела».
"Не понимаю, люди думают, что мы шутим? После стольких заявлений на самом высшем уровне люди все равно продолжают давать и брать взятки. А потом когда их ловят с поличным, вопрошают «а что же случилось?» А случилось то, что должно было случиться!", — в сердцах воскликнул Пашинян.
После смены власти в Армении ведется масштабная кампания по борьбе с коррупцией. СНБ задержала и провела обыски в домах ряда военных и политических деятелей. В их числе: братья третьего президента Сержа Саргсяна — Левон и Александр, а также скандально известный генерал Манвел Григорян.
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