В Белоруссии «черный риелтор» объявил голодовку в камере смертников

Год назад Могилевский областной суд приговорил двух «черных риелторов» к смертной казни: Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Еще два фигуранта дела получили длительные сроки. Жена Гершанкова Татьяна приговорена к 24 годам лишения свободы, Борис Колесников — к 22 годам и месяцу лишения свободы.

"С конца июня этого года Гершанков, который находится в СИЗО на улице Володарского в Минске, держит голодовку", — сообщили Sputnik в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре «Весна».

Там уточнили, что эту информацию правозащитникам предоставила его мать. «К нам в „Весну“ приходила мать Гершанкова и рассказала, что с 27 июня он голодает. Сначала он держал сухую голодовку», — рассказали правозащитники.

По их словам, таким образом он протестует против того, что его жалобы в Генпрокуратуру , Департамент исполнения наказаний (ДИН), а также письма к родственникам не доходят до адресатов.

В «Весне» рассказали, что ранее Гершанков направил обращение в Комитет ООН по правам человека, и уже пришло подтверждение, что оно зарегистрировано.

Сейчас в СИЗО на «Володарке» в камере смертников находится еще один фигурант дела «черных риелторов» Бережной. Жену Гершанкова этапировали отбывать наказание в одну из двух женских исправительных колоний, также этапирован в ИК строгого режима Колесников.

"Черные риелторы" обжаловали решение суда первой инстанции, но Верховный суд Белоруссии 15 декабря 2017 года оставил в силе приговор Могилевского областного суда, в том числе расстрел Гершанкову и Бережному. В ЕС осудили это решение, в очередной раз напомнив Минску, что Белоруссия остается единственной в Европе страной, где выносят и приводят в исполнение смертные приговоры.

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