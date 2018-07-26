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Экс-полузащитник «Урала» Манучарян вернулся в Армению
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Экс-полузащитник «Урала» Манучарян вернулся в Армению 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший полузащитник «Урала» Эдгар Манучарян перешёл в «Алашкерт». Об этом сообщает официальный сайт армянского клуба.
Манучарян выступал за «Урал» с 2012 года, в конце мая уральский клуб сообщил об уходе форварда в связи с истечением контракта. Таким образом, 31-летний игрок перешёл в «Алашкерт» в статусе свободного агента.
Полузащитник сыграл за «Урал» 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. Также он выступал за «Пюник», «Аякс», «Харлем» и «АГОВВ Апелдорн».
Сообщается, что клуб включил Манучаряна в заявку на Лигу Европы сезона-2018/19. Во втором отборочном раунде «Алашкерту» предстоит встретиться с черногорской «Сутьеской».
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