Экс-полузащитник «Урала» Манучарян вернулся в Армению

Бывший полузащитник «Урала» Эдгар Манучарян перешёл в «Алашкерт». Об этом сообщает официальный сайт армянского клуба.

Манучарян выступал за «Урал» с 2012 года, в конце мая уральский клуб сообщил об уходе форварда в связи с истечением контракта. Таким образом, 31-летний игрок перешёл в «Алашкерт» в статусе свободного агента.

Полузащитник сыграл за «Урал» 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. Также он выступал за «Пюник», «Аякс», «Харлем» и «АГОВВ Апелдорн».

Сообщается, что клуб включил Манучаряна в заявку на Лигу Европы сезона-2018/19. Во втором отборочном раунде «Алашкерту» предстоит встретиться с черногорской «Сутьеской».