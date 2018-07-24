Зачем Серж Саргсян улетел в Европу 

БАКУ, 24 июл — Sputnik. Экс-президент Армении Серж Саргсян в настоящее время находится в Европе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на газету «Жоховурд».
По данным издания, он отправился в Италию. При этом в Европе он должен пройти медобследование.
Газета попыталась уточнить эту информацию у членов Республиканской партии Армении. Руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян не стал отрицать этого.
"Да, наверное. Я не в курсе, он должен был поехать на обследование. Знаю, что он может быть десять дней будет отсутствовать", — сказал Багдасарян.
Однако он затруднился ответить на вопрос о том, действительно ли у Саргсяна проблемы со здоровьем.