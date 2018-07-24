Зачем Серж Саргсян улетел в Европу

По данным издания, он отправился в Италию . При этом в Европе он должен пройти медобследование.

"Да, наверное. Я не в курсе, он должен был поехать на обследование. Знаю, что он может быть десять дней будет отсутствовать", — сказал Багдасарян.

Однако он затруднился ответить на вопрос о том, действительно ли у Саргсяна проблемы со здоровьем.