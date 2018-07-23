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Белоруссия проведет с Россией переговоры об урегулировании поставок шампиньонов
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Белоруссия проведет с Россией переговоры об урегулировании поставок шампиньонов 

Rambler News Service 23 июля 2018
Руководитель Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Пискун прибыл в Москву для проведения переговоров о снятии запрета на поставки шампиньонов из Белоруссии в Россию, рассказала RNS официальный представитель Минсельхоза Белоруссии Зинаида Берещенко.
«Сегодня вопрос (ввоза шампиньонов из Белоруссии. — RNS) обсуждают в Москве. Руководитель Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискун находится в Москве», — сказала она RNS.
20 июля Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз шампиньонов из Белоруссии с 24 июля.
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