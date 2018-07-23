Белоруссия проведет с Россией переговоры об урегулировании поставок шампиньонов

Руководитель Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Пискун прибыл в Москву для проведения переговоров о снятии запрета на поставки шампиньонов из Белоруссии в Россию , рассказала RNS официальный представитель Минсельхоза Белоруссии Зинаида Берещенко.

«Сегодня вопрос (ввоза шампиньонов из Белоруссии. — RNS) обсуждают в Москве. Руководитель Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискун находится в Москве», — сказала она RNS.