Белоруссия проведет с Россией переговоры об урегулировании поставок шампиньонов 

Руководитель Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Пискун прибыл в Москву для проведения переговоров о снятии запрета на поставки шампиньонов из Белоруссии в Россию, рассказала RNS официальный представитель Минсельхоза Белоруссии Зинаида Берещенко.
«Сегодня вопрос (ввоза шампиньонов из Белоруссии. — RNS) обсуждают в Москве. Руководитель Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискун находится в Москве», — сказала она RNS.
20 июля Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз шампиньонов из Белоруссии с 24 июля.