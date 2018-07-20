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Уровень коррупции в Армении вызывает у Пашиняна шок
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Уровень коррупции в Армении вызывает у Пашиняна шок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Каждодневные данные о коррупции вызывают шок, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает Sputnik Армения.
В армянском обществе все время говорят об очевидных проблемах, а на вопросы не столь явные, но не менее значимые, обращают меньше внимания, считает премьер-министр.
"Я в недоумении. Раньше я ограничивал себя в остроте критики, чтобы ее не преувеличивать, но сегодня я просто шокирован объемами коррупции. Это просто невообразимо, невообразимо", — сказал Пашинян.
По его словам, даже самое острое его выступление о коррупции покажется смешным по сравнению с ее реальными масштабами в Армении.
Спустя два месяца после прихода к власти, Пашинян каждый день продолжает удивляться все новым и новым проблемам в стране.
"Как я понимаю, еще месяца четыре я каждый день буду удивляться. Как такое возможно, вы что, серьезно? Каждый день я получаю такие сведения, отказываюсь верить им, пока мне не приносят и показывают доказательство номер 1, доказательство 2, 3, 4…", — поделился премьер-министр.
По его словам, все настолько плохо, что нервы сдают. На днях Пашиняну пришлось прервать руководителя одной из госструктур и буквально попросить «отпустить его», не завершив доклад.
"Я не могу получать столько негативной информации в течение дня и сохранять душевное равновесие. Прошу остановиться прямо сейчас. А он продолжал показывать бумаги, доказательства, фото, видео и т.д. Я говорил — стоп, достаточно, с меня на сегодня хватит. До свидания, удачи, рассказывайте другому", — сказал Пашинян.
Он предложил представить ситуацию, когда премьер впадает в шок каждый день. Причем речь идет о главе правительства, который в бытность журналистом и депутатом говорил о том, что в стране коррупция, грабеж, беспредел.
После смены власти в Армении ведется масштабная кампания по борьбе с коррупцией. СНБ задержала и провела обыски в домах ряда военных и политических деятелей. В их числе: братья третьего президента Сержа Саргсяна — Левон и Александр, а также скандально известный генерал Манвел Григорян, который сейчас находится под арестом.
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