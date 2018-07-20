Армения возложила ответственность за войну с Азербайджаном на Россию

«В нашем регионе всегда существует опасность возобновления войны, и мы должны быть готовы к развитию событий по этому сценарию. Все мы понимаем, что Россия как сверхдержава имеет возможность не допустить возобновления войны», — сказал он.

Пашинян уверен, что Москва будет задействовать все возможные методы для недопущения войны. «Я не могу поверить, что Россия не использует свои рычаги для того, чтобы удержать Азербайджан от провокаций», — подчеркнул премьер.

«Я не верю, что президент Азербайджана [ Ильхам Алиев ] пойдет на какие-либо действия, провокации без наличия соответствующих геополитических условий. Следовательно, мы должны более ревностно относиться к нашим договоренностям», — добавил Пашинян.

Также он подчеркнул, что хотел бы отсутствия в отношениях Москвы и Еревана «темных углов». «Мы ведем открытую и честную политику и с Россией, и с ЕС , и с НАТО . На нее не влияют взаимоотношения с другими странами», — указал премьер-министр Армении.

В конце июня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов уничтожить все военные и стратегические объекты Армении на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. «Мы хотим мирного урегулирования конфликта, но мы не смиримся с оккупацией земель. Противник должен понимать, что нет такого военного и стратегического объекта, который бы не смогла уничтожить азербайджанская армия», — заявил он.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.