Белорусские военные примут участие в Армейских международных играх

Преодолев более пяти тысяч километров, транспортный самолет ВС Беларуси доставил в аэропорт китайского города Корла белорусскую военную делегацию. Она впервые примет участие в Армейских международных играх (АрМИ-2018), сообщает БЕЛТА со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Во время церемонии встречи военнослужащих на площади Флагов военного городка, специально построенного для проживания участников игр, армейцев приветствовал ведущий военный комиссар учебного центра сухопутных войск Ши Лэй, который напомнил, что «подобное мероприятие — прекрасный шанс для укрепления дружбы и взаимопонимания между странами».

Программа игр достаточно обширна. Она включает в себя 28 конкурсов. Белорусские военные в этом году планируют принять участие в 16 из них, среди которых «Снайперский рубеж», «Воин Содружества», «Танковый биатлон».

Как отметил полковник ВС РБ Александр Погуляйло, первые впечатления от знакомства с военным городком самые оптимистические. Национальная команда впервые принимает участие в конкурсе «Суворовский натиск» на территории Китая . По словам полковника, «в учебном центре созданы все условия для качественной подготовки к соревнованиям». Он заверил, что белорусская команда «сделает все возможное, чтобы достойно представить свою страну на международной арене».

АрМИ-2018 пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана Армении , Беларуси, Ирана Казахстана , Китая и России . Причем на территории РФ предстоит провести 18 видов состязаний.

Уже известно, например, что Иран примет состязание военных водолазов «Глубина». В Азербайджане пройдет «Кубок моря» — соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ «Воин Содружества». Традиционными и самыми зрелищными, по мнению белорусского полковника, станут соревнования «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Суворовский натиск».

А на территории Беларуси в это же время в рамках АрМИ-2018 пройдет конкурс «Снайперский рубеж». Его примет полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом, сообщили в Министерстве обороны РБ.