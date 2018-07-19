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Еще 600 человек приехали в Приморье по программе переселения
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Еще 600 человек приехали в Приморье по программе переселения 

Primpress 55 минут назад
Фото: Primpress
В этом году по программе переселения в Приморье переехало еще 600 человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Участниками программы стали граждане Таджикистана, Узбекистана, Украины, Армении, Казахстана.
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