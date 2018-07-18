Бывший министр обороны Украины стал беженцем в Белоруссии

Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель , обвиняемый в злоупотреблении властью и служебным положением, получил статус беженца в Белоруссии и живет с семьей в Минске , сообщили украинские СМИ со ссылкой на определение Соломенского районного суда Киева.

«Справкой Главного управления военной контрразведки от 16.05.2017 года установлено, что в республике Беларусь лицу предоставлен статус беженца. По оперативным данным, он проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру», — передает RT со ссылкой на мотивировочную часть судебного определения.

В марте 2016 года стало известно, что военная прокуратура Украины объявила в розыск Ежеля, которого подозревают в незаконной передаче частному предприятию двух стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.