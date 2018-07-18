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Бывший министр обороны Украины стал беженцем в Белоруссии
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Бывший министр обороны Украины стал беженцем в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель, обвиняемый в злоупотреблении властью и служебным положением, получил статус беженца в Белоруссии и живет с семьей в Минске, сообщили украинские СМИ со ссылкой на определение Соломенского районного суда Киева.
«Справкой Главного управления военной контрразведки от 16.05.2017 года установлено, что в республике Беларусь лицу предоставлен статус беженца. По оперативным данным, он проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру», — передает RT со ссылкой на мотивировочную часть судебного определения.
В марте 2016 года стало известно, что военная прокуратура Украины объявила в розыск Ежеля, которого подозревают в незаконной передаче частному предприятию двух стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.
Напомним, в октябре 2016 года Интерпол заблокировал доступ к файлу экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля, таким образом отказав в его международном розыске.
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