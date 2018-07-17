Пашинян копирует Порошенко

Смена власти в Армении привела и к заметному изменению внешнеполитического вектора государства. Новый премьер Никол Пашинян захотел стать не просто другом Запада, но и надёжным партнёром враждебно настроенного к России военно-политического блока НАТО . Пашинян был единственным лидером страны-члена ОДКБ, который присутствовал на брюссельском саммите альянса 11-13 июля. Очевидно, Пашинян пытается разыграть сразу несколько многоходовок — одна сомнительнее другой как с точки зрения объективных возможностей претворения их в жизнь, так и уже полученных результатов.

Для российской аудитории Пашинян свой визит в Брюссель выдал за обычное знакомство с влиятельными иностранцами: отношениями с Москвой он дорожит, но как новому лидеру Армении ему во что бы то ни стало надо представить себя Западу. При этом поездку на саммит НАТО вряд ли можно рассматривать вне контекста кадровой политики премьера. News.ru уже писал, что портфели в кабмине Пашиняна получили люди, ранее неоднократно замеченные в антироссийских действиях. Так, учившийся в США замминистра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян был координатором программ Фонда Сороса и прославился тем, что на «шашлычном майдане» держал плакат с нецензурной бранью в адрес российского президента Владимира Путина . Новый министр культуры Лилит Макунц с 2016 года работает по контракту в связанном с ЦРУ американском Корпусе Мира, министр труда Мане Тандилян открыто выступает за выход Армении из Евразийского экономического союза . Вполне возможно, что такими кадровыми решениями Пашинян решил повысить ставки во взаимоотношениях с Россией: вначале назначив на министерские посты противников выстраивания нормальных отношений с РФ, а теперь пытаясь отправить в Кремль послание в стиле «видите, кто у нас в руководстве, я — единственный ваш сторонник, и если вы перестанете меня поддерживать, Армения уйдёт на Запад». В этом смысле поездка Пашиняна в Брюссель — очередной эпизод политики шантажа в отношении Москвы.

Global Look Press/ Xinhua /Ye Pingfan

Премьер-министр Ксавье Беттель , его супруг Готье Дестне и Никол Пашинян (справо налево)

gov.am Встречи Никола Пашиняна в рамках саммита НАТО 2018

Фотографии с привычными для таких знакомств объятиями и рукопожатиями представляют гражданам Армении за полную солидарность Запада с позицией Еревана по ключевым вопросам. Однако за скобками сообщений армянских изданий остаётся то, что это были не полноценные переговоры, а всего лишь позирование перед фотографами на полях мероприятия. Особо трогательной выглядит «встреча» Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. Как отметили источники News.ru, знакомые с организацией саммита, премьер Армении поджидал американского лидера у одного входа, но, увидев, что Трамп вместе с Меланией выходят с запасного, побежал к супругам и протянул руку. Трамп как вежливый человек пожал её, но именно этот ничего незначащий жест был выдан за дипломатический прорыв. Подобным образом Пашинян караулил и других лидеров, как на официальной части, так и в кулуарах. Те тоже соблюдали этикет и не отказывали армянскому премьеру в рукопожатии и совместных фотографиях.

Президент США Дональд Трамп, Меланья Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян

В общем, повторяется сценарий, много раз разыгранный президентом Украины Петром Порошенко, бегающим на саммитах за западными лидерами в надежде попасть вместе с ними в объективы камер. Только президент Украины в отличие от премьера Армении не говорит при этом о «многовекторной политике» и не пытается усидеть на нескольких стульях.

Но Пашинян, видимо, сам верит в свой талант великого дипломата и поэтому отметился несколькими яркими заявлениями. В интервью Euronews глава армянского кабмина сказал, что Североатлантический альянс должен отправить Азербайджану «сильный месседж», а если Баку постарается вернуть земли Нагорного Карабаха, Запад должен это воспринять исключительно как угрозу демократии во всём мире. Но в НАТО подобные выражения вызвали удивление: страны Запада неоднократно говорили о том, что признают территориальную целостность Азербайджана и против втягивания своих структур в какие-либо авантюры.

gov.am На этом дипломатия Пашиняна иссякла, поскольку сразу после заверений в дружбе он начал просить деньги. Усилия по «демократизации Армении» в Брюсселе оценили в 10 млн евро дополнительной помощи ежегодно. На такую сумму не реализовать грандиозных планов, и армянский премьер во время разговора с одним из представителей ЕС сказал, что «демократическая Армения ожидает к себе гораздо более серьезного отношения». Открытое попрошайничество вызвало незамедлительный ответ со стороны посла ЕС в Армении Петра Свитальского. По словам дипломата, Евросоюз сегодня и так главный спонсор Армении, а программа помощи была принята ещё до апрельской смены власти. Тем более, нет и значительных изменений в политике Еревана по отношению к Брюсселю. «Неизменная политика Армении по отношению к ЕС должна привести к изменению политики Евросоюза по отношению к Армении?» — удивился Свитальский.

Теперь Пашинян стоит перед выбором: сделать Армению базой НАТО на Южном Кавказе в надежде получить дополнительную финансовую помощь, либо просить денег у Москвы, продолжая шантажировать её сближением с Западом. Есть и третий вариант — развитие самостоятельной сильной экономики. Однако, похоже, этот сценарий Пашиняном всерьёз не рассматривается.