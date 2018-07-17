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Молдавская оппозиция планирует массовую акцию
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Молдавская оппозиция планирует массовую акцию 

News.ru 17 июля 2018
Фото: facebook.com/andrei.nastase3
Молдавская оппозиция призвала своих сторонников 19 июля принять участие в массовой акции протеста. Митингующие предлагают окружить здание парламента во время пленарного заседания.
«Режим не спешит выполнять наши требования, поэтому нам надо массово выйти на акцию протеста и убедить их», — заявил лидер «Платформы „Достоинство и Правда“ Андрей Нэстасе.
Он также напомнил требования из резолюции предыдущей акции протеста. Среди них — признание результатов выборов мэра Кишинёва, привлечение к ответственности аннулировавших их результаты судей и возвращение к пропорциональной системе выборов в парламент.
Оппозиционеры пообещали в случае невыполнения требований провести мирные акции гражданского неповиновения, в том числе забастовки и блокировку госучреждений и дорог.
Ещё одна акция протеста запланирована на 26 августа. Она пройдёт в центре Кишинёва, сообщил Нэстасе во время прямой трансляции в Facebook.
Акции протеста начались в Кишинёве после признания недействительными результатов выборов мэра города, победу в которых одержал Нэстасе. Митингующие обвинили в отмене выборов и узурпации власти в стране проевропейскую Демократическую партию Молдовы.
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