Молдавская оппозиция планирует массовую акцию

Молдавская оппозиция призвала своих сторонников 19 июля принять участие в массовой акции протеста. Митингующие предлагают окружить здание парламента во время пленарного заседания.

«Режим не спешит выполнять наши требования, поэтому нам надо массово выйти на акцию протеста и убедить их», — заявил лидер «Платформы „Достоинство и Правда“ Андрей Нэстасе.

Он также напомнил требования из резолюции предыдущей акции протеста. Среди них — признание результатов выборов мэра Кишинёва , привлечение к ответственности аннулировавших их результаты судей и возвращение к пропорциональной системе выборов в парламент.

Оппозиционеры пообещали в случае невыполнения требований провести мирные акции гражданского неповиновения, в том числе забастовки и блокировку госучреждений и дорог.

Ещё одна акция протеста запланирована на 26 августа. Она пройдёт в центре Кишинёва, сообщил Нэстасе во время прямой трансляции в Facebook.