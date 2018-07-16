Президент Армении назвал членство в ЕАЭС конкурентным преимуществом страны

"Когда я говорю: инвестируйте в Армению, это не значит, что я призываю инвестировать в страну с населением в 3,5 миллиона человек. Армения может стать мостом, или даже может быть, дверью в огромное евразийское пространство, где живет более 170 миллионов человек", — пояснил Саркисян.

Он подчеркнул, что в современном мире имеют значение не столько природные ресурсы, сколько технологии и разработки. По его мнению, Армения может сделать ставку на это.

Саркисян рассказал, что в республике сейчас хорошо развиваются технологии, и многие мировые компании из этой сферы уже работают там.

"Армения может стать технологическим мостом между условным Востоком и Западом, создать свои новые технологии, которые будут иметь международное качество, и распространять их на евразийском пространстве", — добавил президент.

Армянский лидер также поделился своими впечатлениями от завершившегося мирового первенства по футболу.

"Чемпионат мира в России , по-моему, прошел феноменально. Хочу поздравить президента России и всех организаторов этого состязания: праздник футбола прошел превосходно", — заявил Саркисян.

ЮАР и Он рассказал, что видел три последние мундиаля — в Германии Бразилии . По его словам, такой атмосферы, как в России, не было даже в этой латиноамериканской стране, которая славится своими карнавалами.

"Думаю, главное сегодня — что этот чемпионат помог миру увидеть реальное лицо России. К сожалению, в XXI веке виртуальная реальность часто затмевает истинное положение дел. Но сейчас сотни тысяч болельщиков и журналистов со всего мира смогли увидеть и понять, какова Россия на самом деле", — заключил Саркисян.

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