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В Псковской области проходят соревнования спецназа «Зелёная тропа»
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В Псковской области проходят соревнования спецназа «Зелёная тропа» 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурс по полевой выучке среди групп специального назначения продлится 10 суток, в нем принимают участие более 350 военнослужащих из России, Белоруссии, Армении и Казахстана.
В учебном центре соединения специального назначения Западного военного округа, дислоцированного в Псковской области, завершился первый соревновательный день для участников конкурса по полевой выучке среди групп специального назначения «Зеленая тропа».
Разведчики проходили испытания на горно-спортивном комплексе соединения, выполнили специальный норматив физической подготовки «бег на 3 километра с метанием гранат и стрельбой».
Также сегодня была проверена подготовка участников конкурса по военной топографии, инженерной подготовке.
Судейская бригада проверила знания организации, вооружения и военной техники иностранных армий.
Начальник медицинской службы части оценил действия разведгрупп при эвакуации раненого и оказании первой медицинской помощи.
Соревнования в Псковской области продлятся 10 суток, в них принимают участие более 350 военнослужащих подразделений специального назначения из России, Белоруссии, Армении и Казахстана.
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