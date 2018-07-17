В Псковской области проходят соревнования спецназа «Зелёная тропа»

Белоруссии, Армении и Казахстана. Конкурс по полевой выучке среди групп специального назначения продлится 10 суток, в нем принимают участие более 350 военнослужащих из России

В учебном центре соединения специального назначения Западного военного округа, дислоцированного в Псковской области , завершился первый соревновательный день для участников конкурса по полевой выучке среди групп специального назначения «Зеленая тропа».

Разведчики проходили испытания на горно-спортивном комплексе соединения, выполнили специальный норматив физической подготовки «бег на 3 километра с метанием гранат и стрельбой».

Также сегодня была проверена подготовка участников конкурса по военной топографии, инженерной подготовке.

Судейская бригада проверила знания организации, вооружения и военной техники иностранных армий.

Начальник медицинской службы части оценил действия разведгрупп при эвакуации раненого и оказании первой медицинской помощи.

Соревнования в Псковской области продлятся 10 суток, в них принимают участие более 350 военнослужащих подразделений специального назначения из России, Белоруссии, Армении и Казахстана.