Украина определилась с главным по связям с СНГ

12 апреля президент Украины Пётр Порошенко обратился к правительству с предложением совместно разработать механизмы по прекращению членства в СНГ и закрытия представительства страны при организации в Минске , а 9 мая сообщил о подписании указа об отзыве представителей страны из всех уставных органов.

Как сообщил второй секретарь посольства Украины в Белоруссии Павел Троян, отвечать за контакты Киева с Исполнительным комитетом СНГ в Минске пока продолжит временно исполняющий обязанности постоянного представителя Украины при координационных институтах СНГ Ольга Дарибогова.

Вероятно, она же и продолжит курировать это направление после юридической трансформации постоянного представительства в отдел посольства, завершение которой ожидается осенью.