Украина определилась с главным по связям с СНГ 

12 апреля президент Украины Пётр Порошенко обратился к правительству с предложением совместно разработать механизмы по прекращению членства в СНГ и закрытия представительства страны при организации в Минске, а 9 мая сообщил о подписании указа об отзыве представителей страны из всех уставных органов.
Как сообщил второй секретарь посольства Украины в Белоруссии Павел Троян, отвечать за контакты Киева с Исполнительным комитетом СНГ в Минске пока продолжит временно исполняющий обязанности постоянного представителя Украины при координационных институтах СНГ Ольга Дарибогова.
Вероятно, она же и продолжит курировать это направление после юридической трансформации постоянного представительства в отдел посольства, завершение которой ожидается осенью.
Украина является учредителем и участником Содружества Независимых Государств, но в то же время, де-юре не имеет статус члена СНГ, так как не ратифицировала устав организации. В 2014 году Порошенко отозвал из исполкома СНГ представителя Украины Анатолия Дроня, прекратил перечислять членские взносы и участвовать в отдельных проектах. Член комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Чорновил отметил, что после Майдана основная масса представительских функций была возложена на украинских дипломатов в Минске, Москве и Санкт-Петербурге, поэтому де-факто представительство страны при СНГ уже сведено к нулю.