Армения заявила о готовности продолжить участие в миссии НАТО в Афганистане

В четверг состоялась встреча руководителей государств и правительств стран-не членов НАТО, вовлеченных в операцию «Решительное содействие» в Афганистане.

"С 2010 года Армения помогала в осуществлении миссии НАТО по установлению мира в Афганистане, сначала в рамках Международных сил по обеспечению безопасности ( ISAF ), а затем операции «Решительное содействие», — приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина.

Премьер отметил, что Ереван готов продолжить участвовать в миссии контингентом до 130 человек и поддерживать инклюзивный мирный процесс в Афганистане. «Мы будем и дальше оказывать содействие международным усилиям, направленным на установление мира, процветания и стабильности в дружественном Афганистане», — сказал Пашинян.

Армения участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. С февраля 2010 года в Афганистане находились 40 военнослужащих Армении. В июне 2011 года 81 армянский военнослужащий приступил к несению службы на военной базе в Мазари-Шарифе на севере страны. Армянский контингент обеспечивал безопасность аэропорта Мазари-Шарифа, нес патрульную службу и контролировал пропускные пункты.