Ещё
Армения заявила о готовности продолжить участие в миссии НАТО в Афганистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения заявила о готовности продолжить участие в миссии НАТО в Афганистане 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 12 июл — РИА Новости. Армения готова продолжить участие в миссии НАТО «Решительное содействие» в Афганистане, заявил в Брюсселе глава армянского правительства Никол Пашинян.
В четверг состоялась встреча руководителей государств и правительств стран-не членов НАТО, вовлеченных в операцию «Решительное содействие» в Афганистане.
"С 2010 года Армения помогала в осуществлении миссии НАТО по установлению мира в Афганистане, сначала в рамках Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF), а затем операции «Решительное содействие», — приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина.
Премьер отметил, что Ереван готов продолжить участвовать в миссии контингентом до 130 человек и поддерживать инклюзивный мирный процесс в Афганистане. «Мы будем и дальше оказывать содействие международным усилиям, направленным на установление мира, процветания и стабильности в дружественном Афганистане», — сказал Пашинян.
Армения участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. С февраля 2010 года в Афганистане находились 40 военнослужащих Армении. В июне 2011 года 81 армянский военнослужащий приступил к несению службы на военной базе в Мазари-Шарифе на севере страны. Армянский контингент обеспечивал безопасность аэропорта Мазари-Шарифа, нес патрульную службу и контролировал пропускные пункты.
В августе 2012 года миссия армянского контингента в Мазари-Шарифе закончилась. В том же месяце новый контингент войск Армении в составе 131 человека отправился в Афганистан для несения службы на военной базе Майк-Cпэнн. Армянские миротворцы обороняют контрольно-пропускной пункт военной базы и прилегающую территорию. Все расходы по подготовке и техническому обеспечению контингента миротворческих сил Армении в Афганистане взяла на себя Германия.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент140
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала105
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение