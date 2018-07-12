Армения заявила о готовности продолжить участие в миссии НАТО в Афганистане 

ЕРЕВАН, 12 июл — РИА Новости. Армения готова продолжить участие в миссии НАТО «Решительное содействие» в Афганистане, заявил в Брюсселе глава армянского правительства Никол Пашинян.
В четверг состоялась встреча руководителей государств и правительств стран-не членов НАТО, вовлеченных в операцию «Решительное содействие» в Афганистане.
"С 2010 года Армения помогала в осуществлении миссии НАТО по установлению мира в Афганистане, сначала в рамках Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF), а затем операции «Решительное содействие», — приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина.
Премьер отметил, что Ереван готов продолжить участвовать в миссии контингентом до 130 человек и поддерживать инклюзивный мирный процесс в Афганистане. «Мы будем и дальше оказывать содействие международным усилиям, направленным на установление мира, процветания и стабильности в дружественном Афганистане», — сказал Пашинян.
Армения участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. С февраля 2010 года в Афганистане находились 40 военнослужащих Армении. В июне 2011 года 81 армянский военнослужащий приступил к несению службы на военной базе в Мазари-Шарифе на севере страны. Армянский контингент обеспечивал безопасность аэропорта Мазари-Шарифа, нес патрульную службу и контролировал пропускные пункты.
В августе 2012 года миссия армянского контингента в Мазари-Шарифе закончилась. В том же месяце новый контингент войск Армении в составе 131 человека отправился в Афганистан для несения службы на военной базе Майк-Cпэнн. Армянские миротворцы обороняют контрольно-пропускной пункт военной базы и прилегающую территорию. Все расходы по подготовке и техническому обеспечению контингента миротворческих сил Армении в Афганистане взяла на себя Германия.