Армения готова стать связующим мостом между ЕС и ЕАЭС

"Наше географическое положение, человеческие ресурсы с глубокими знаниями и межкультурной коммуникацией, сбалансированная внешняя политика — это конкурентоспособность страны. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, который создал огромные возможности для нашего экономического развития. Армения готова стать мостом, связывающим интересы ЕС и ЕАЭС, если это приемлемо для обеих сторон", — сказал премьер.

По словам Пашиняна, «ЕС является важным партнером Армении в осуществлении комплексных институциональных и правовых реформ».

"Подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве открыло новую главу в наших отношениях с ЕС. Его эффективное осуществление будет способствовать укреплению демократии и прав человека, созданию лучшей инвестиционной среды, повышению стабильности бизнеса", — отметил он.

Касаясь нагорного-карабахского вопроса, Пашинян подчеркнул, что он не может быть решен военным путем. «Как и любая другая демократическая страна, Армения привержена урегулировать нагорно-карабахский конфликт исключительно мирным путем. Любая попытка разрешить этот конфликт военными средствами — это нападение на демократию, права человека и мир в регионе», — добавил премьер Армении.

С 1 июня вступило в силу временное применение соглашения Армении и ЕС. Еврокомиссия заявила, что с 1 июня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли. Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.