Власти Удмуртии намерены подписать соглашение с Беларусью в 2018 году

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Республикой Беларусь Удмуртией может быть подписано до конца текущего года. Об этом на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

По его словам, осенью в рамках пятого форума регионов в Беларусь отправится масштабная бизнес-миссия. Планируется встреча с президентом Александром Лукашенко и подписание соглашения о сотрудничестве, пишет ТАСС

Узбекистан, Азербайджан и Чиновник отметил, что Удмуртия нацелена развивать несырьевой экспорт, поэтому находится в поиске новых рынков сбыта для своих предприятий. Бизнес-миссии с начала года уже состоялись в Германию Монголию , а до конца года, кроме Белоруссии, представители региона намерены посетить Казахстан ОАЭ . Несырьевой экспорт региона вырос в первом квартале текущего года на 197 процентов и составил почти 100 миллионов долларов.

Как писала «РГ», в апреле уже состоялась первая в этом году бизнес-миссия Удмуртии в Беларусь, прошли переговоры в министерствах промышленности, сельского хозяйства и продовольствия республики, в концернах «Беллегпром» и «Белнефтехим», в Минском облисполкоме. Тогда стало известно, что по итогам 2017 года товарооборот между сторонами вырос на 13 процентов и превысил 140 миллионов долларов.