Ввоз продукции из Белоруссии могут вновь ограничить

Россия может ограничить ввоз продукции из Белоруссии из-за опасного жука

Россельхознадзор может ввести временные ограничения в отношении белорусской продукции из-за западного кукурузного жука (диабротика). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что потенциальная вредоносность жука на российской территории возможна в зоне устойчивого выращивания кукурузы.

По данным ведомства, экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 млн руб. в год.

"В случае непринятия белорусской стороной эффективных фитосанитарных мер, Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений в отношении продукции, транспортных средств, упаковки и тары, поступающих с территории Белоруссии или следующих через ее территорию в Россию", — заявили в Россельхознадзоре.