Ещё
Ввоз продукции из Белоруссии могут вновь ограничить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия может ограничить ввоз продукции из Белоруссии из-за опасного жука 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Россельхознадзор может ввести временные ограничения в отношении белорусской продукции из-за западного кукурузного жука (диабротика). Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве пояснили, что потенциальная вредоносность жука на российской территории возможна в зоне устойчивого выращивания кукурузы.
По данным ведомства, экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 млн руб. в год.
"В случае непринятия белорусской стороной эффективных фитосанитарных мер, Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений в отношении продукции, транспортных средств, упаковки и тары, поступающих с территории Белоруссии или следующих через ее территорию в Россию", — заявили в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил ввоз животных и птиц из Непала.
Газета.Ru: последние новости
Источник: мэр Еревана подал в отставку Додон рассказал о статусе русского языка в Молдавии Эксперт: белорусская власть рассчитывает, что отмена виз поспособствует увеличению турпотока из Китая
Комментарии3  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Украина создает школу детей для «уничтожения» России91
Порошенко назвал «самый большой страх» России94
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение