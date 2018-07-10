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Генсек ОДКБ подтвердил получение повестки на допрос в Армении
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Генсек ОДКБ подтвердил получение повестки на допрос в Армении 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров подтвердил получение повестки на допрос в Специальную следственную службу Армении, он намерен прийти для дачи показаний в конце июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
"Юрий Григорьевич Хачатуров подтвердил получение им повестки по месту его жительства в Ереване о вызове на допрос в Специальную следственную службу республики Армения в качестве свидетеля. Он намерен явиться в оговоренные сроки во второй половине июля. Вызов на допрос связан с делом о событиях, имевших место 1-2 марта 2008 года, когда Юрий Хачатуров возглавлял гарнизон города Еревана", — сообщил РИА Новости Зайнетдинов.
Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
В распространенном ранее заявлении Специальной следственной службы отмечалось, что, по версии ведомства, Арутюнян и другие должностные лица, «нарушив конституцию Армении, ввели военное положение в стране, использовали вооруженные силы в политических целях против граждан, участвовавших в мирных собраниях».
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